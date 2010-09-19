Янукович доручив розробити нову стратегію національної безпеки
21:43, 19 вересня 2010Політика
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Готується візит до ООН
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив розробити нову стратегію національної безпеки України.
Про це повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів, Анатолій КІНАХ в неділю в ефірі Першого національного телеканалу.
Зокрема, він заявив про це в контексті запланованого на 21-24 вересня візиту Президента України до Нью-Йорку для участі у 65-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Під час асамблеї, зокрема, відбудеться саміт глав держав та урядів світу, присвяченому цілям розвитку тисячоліття.
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