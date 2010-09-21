Російський експерт: чи є життя після Януковича?

Російський політикум незадоволений діями Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в гуманітарних питаннях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО (РФ) під час відеомосту Москва – Київ на тему: «Неформальна зустріч президентів Росії і України. Що буде нового на порядку денному на найближчі півроку?».

«Є очевидне незадоволення з боку російського політичного класу поступовими кроками, які робить В.ЯНУКОВИЧ у чутливих для Росії гуманітарних питаннях. Зокрема, пов`язаних з правами російської мови. Є думка, що це питання просувається не так швидко, як того хотілося б, і як би В.ЯНУКОВІЧ міг би це робити», - сказав Є.МІНЧЕНКО. Також він зазначив, що влада України змінила позицію щодо федералізації.

«Є цілий набір питань, де є певне розчарування. Деякі настрої в російській громадській думці в бік розчарування В.ЯНУКОВИЧЕМ спостерігаються», - сказав він.

Є.МІНЧЕНКО зазначив, що, з одного боку, стосунки президентів України і Росії кращі, що показує велика частота контактів, але в той же час відбувається охолодження суспільної атмосфери.

«З одного боку, всі за дружбу, але є нюанси», - сказав він.

На його думку, громадам двох країн треба пояснювати, куди рухаються українсько-російські відносини.

Експерт зазначив, що в Росії залишається занепокоєння стабільністю політичного режиму в Україні. «П`ять років президентства В.ЯНУКОВИЧА - а далі наскільки буде стабільною політична система в Україні? Якщо В.ЯНУКОВИЧ буде переобраний на другий термін, виникає запитання, чи через 10 років виконуватимуться укладені зараз угоди?», - сказав він.

Є.МІНЧЕНКО також зазначив, що насторожує відсутність публічності в українсько-російських переговорах на найвищому рівні.

«Немає підготовки нових рішень не тільки в міждержавному форматі, а й у форматі експертному, не вистачає підготовки громадської думки. При тому, що в українській громадській думці регулярно виникають кампанії про підступний російський бізнес, який все скуповуватиме», - сказав Є.МІНЧЕНКО.