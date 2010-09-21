ГПУ проводить перевірку матеріалів справи про отруєння Ющенка

Генеральна прокуратура України проводить перевірку матеріалів кримінальної справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА, якою займалася слідча група на чолі з Галиною КЛИМОВИЧ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Зараз проводиться перевірка матеріалів кримінальної справи, про результати якої буде повідомлено", - зазначили у прес-службі, наголосивши при цьому, що "ніякої кримінальної справи проти КЛИМОВИЧ чи по факту ніхто не порушував".

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня видання «Фокус» з посиланням на високопоставлене джерело у Генеральній прокуратурі опублікувало інформацію, що стосовно екс-керівника слідчої групи Генпрокуратури з розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА Г.КЛИМОВИЧ можуть порушити кримінальну справу.

«Основна претензія до слідчої групи з розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА полягає у недбалому ставленні до речових доказів. Наприклад, зараз у справі немає жодного зразка крові екс-Президента, тому що всі вони були знищені. Знищені навіть пробірки, в яких були ці зразки», - повідомило джерело.

Г.КЛИМОВИЧ у коментарі для "Української правди" заявила, що зразки крові В.ЮЩЕНКА були знищені ще до її приходу у групу.

Колишній керівник слідчої групи у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Г.КЛИМОВИЧ у квітні 2010 року звільнилася з Генпрокуратури. Розслідування справи було доручено заступнику генерального прокурора Ренату КУЗЬМИНУ.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. Із червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура неодноразово заявляла, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.