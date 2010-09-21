Могильов досі не віддав свій Cadillac міністерству Грищенка

Міністерство закордонних справ та Міністерство внутрішніх справ вирішують питання щодо передачі МЗС автомобіля Cadillac Escalade («Каділак ескалейд»), що перебуває у розпорядженні міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Я можу підтвердити, що є відповідна домовленість про передачу згаданого автомобіля до автопарку МЗС», - сказав він.

Речник також повідомив, що Cadillac Escalade використовуватиметься виключно для забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів.

«Зараз фахівці двох міністерств узгоджують питання, пов’язані із передачею згаданого автомобіля до МЗС», - додав він.

О.ДИКУСАРОВ також зауважив, що були ситуації, коли МЗС був змушений для забезпечення протокольних заходів брати автомобілі в оренду у Державному управлінні справами.

«І певні витрати, і певні незручності в цьому є, тому наявність автомобіля подібного класу в автопарку МЗС вирішить нагальні потреби при проведенні протокольних і офіційних заходів», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він також зазначив, що парк автомобілів МЗС давно не оновлювався, зокрема, за його словами, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО користується автомобілем «Мерседес» якому 10 років.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ звинуватив міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА у тому, що для нього незаконно придбано автомобіль представницького класу Cadillac Escalade 2010 року випуску. За словами Г.МОСКАЛЯ, іномарку вартістю понад 1 млн. грн. придбало Управління ДАІ Главку МВС в Київській області, після чого її було передано до автогосподарства міністерства для обслуговування А.МОГИЛЬОВА.

20 серпня на брифінгу у Києві міністр внутрішніх справ заявив, що автомобіль Cadillac Escalade було передано МВС на законних підставах. За словами А.МОГИЛЬОВА, в МВС було проведене внутрішнє розслідування щодо людини, яка подарувала МВС цей автомобіль.

7 вересня головний радник глави МВС Костянтин СТОГНІЙ повідомив, що Міністерство внутрішніх справ передасть Cadillac Escalade Міністерству закордонних справ для обслуговування офіційних делегацій.