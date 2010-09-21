КС 23 вересня розгляне конституційність політреформи

Сьогодні голова Конституційного Суду України Анатолій ГОЛОВІН підписав розпорядження про проведення засідання КС із розгляду питання про конституційну реформу у четвер, 23 вересня.

Про це повідомляють джерела тижневика «Дзеркало тижня».

Зокрема, за даними газети, на засіданні Конституційного Суду 23 вересня буде розглянуто питання про відповідність Конституції закону № 2222-IV, яким у 2004 році були внесені зміни в Основний Закон.

Видання нагадує, що Конституційний Суд відкрив провадження у даній справі 17 вересня за поданням групи народних депутатів.

Суддею-доповідачем був призначений суддя КС Сергій ВДОВИЧЕНКО.

За даними джерела «ДТ», у Конституційному Суді готуються зафіксувати факт порушення статті 159 Конституції й на підставі статті 152 Конституції визнати закон № 2222, яким була введена в дію нова редакція Основного Закону, неконституційним.