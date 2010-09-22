Азаров відправив міністрів агітувати у ВР

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив членам уряду роз`яснити депутатам необхідність ухвалення запропонованого варіанту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Нам треба попрацювати з комітетами, фракціями, народними депутатами і доводити, які переваги дасть податкова реформа галузям, за які вони відповідають, яку нову якість життя і стан суспільства це може забезпечити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду висловив переконання, що Податковий кодекс буде прийнятий Верховною Радою, і у зв`язку з цим доручив Мінюсту, Мінфіну, ДПАУ та іншим міністерствам і відомствам розпочати розробку нормативно-правових актів, які необхідні для набуття чинності Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.

9 вересня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що державний бюджет на 2011 рік має готуватися і прийматися на основі нового Податкового кодексу.