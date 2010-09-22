Литвин сподівається переписати дітище Азарова так, щоб влаштувало всіх
Почнуть вже наступного тижня
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що вже наступного пленарного тижня (на початку жовтня) парламент розпочне розгляд у першому читанні проекту Податкового Кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи парламентські слухання "Економічні реформи: реальність та очікування українського бізнесу".
В.ЛИТВИН нагадав, що Проект податкового кодексу, внесений урядом, вчора був зареєстрований у ВР.
Водночас, зауважив спікер, зареєстрований і проект кодексу, авторами якого є народні депутати.
"Я сподіваюся, що наступного пленарного тижня Верховна Рада України матиме можливість розпочати процес роботи над цим документом", - сказав він.
В.ЛИТВИН висловив переконання, що парламент вийде на той варіант Податкового кодексу, який би влаштовував усі сторони - владу, опозицію та підприємців.
Голова ВР також сподівається, що новий Податковий кодекс стимулюватиме приватне підприємництво і бізнесову діяльність.
Він також наголосив на необхідності налагодження контактів між Верховною Радою і Кабінетом міністрів при доопрацюванні проекту.