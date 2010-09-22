Турчинов думає, що дивлячись на його допити, Україна забуває про проблеми

Колишній перший віце-прем’єр-міністр в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Служба безпеки України викликає його на допити, щоб перешкодити підготовці його партії до виборів в органи місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після допиту в СБУ.

«Я знову із здивуванням відпрацював на допиті. Нині ставили практично ті самі питання, тільки трішки перефразовані, які задавали і в минулий раз. Я не розумію, які мотиви мене викликати на допити, крім одного мотиву – блокувати можливість працювати у нас, в штабі опозиції, по підготовці до проведення виборів, які чинна влада намагається максимально фальсифікувати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що після сьогоднішнього допиту йому не змінили статус, і він залишається свідком у справі про газ «РосУкрЕнерго».

У той же час О.ТУРЧИНОВ зазначив, що такими допитами чинна влада намагається відволікти увагу населення України від проблем, які є у державі. «Вони відволікають громадян, і це, мабуть, головна мета – відволікати громадян від тих соціально-економічних проблем, які сьогодні є і наростають, і фактично від тої економічної кризи, яка є вже сьогодні замість покращення життя», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому О.ТУРЧИНОВ не виключив, що його і надалі будуть викликати на допити в СБУ. «Чим більше ми будемо опонувати режиму, тим частіше нас будуть викликати на допити», - зазначив він.

За його словами, те, що йому доводиться витрачати час на допити в СБУ, заважає роботі у партії «Батьківщина», і, зокрема, підготовці партії до виборів в органи місцевого самоврядування.