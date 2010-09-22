Україна переживає занепад демократії, вважає “Файненшл Таймз”

Київ переживає занепад демократії, вважає британська газета “Файненшл Таймз”.

Минулого тижня Європейський Союз та США закликали забезпечити належний захист журналістів – 10 років після жахливого вбивства Георгія Гонгадзе, журналіста, який займався розслідування неправомірних дій влади. Їх заклики, ідеться в редакційній статті, сигналізують про відновлення занепокоєння в Європі. Зараз перед українською владою стоять незручні запитання щодо нещодавнього зникнення іншого журналіста Василя Климентьєва, який також проводив журналістські розслідування. Для правозахисних організацій у сфері медіа та захисту прав людини випадок Климентьєва символізує те, як досягнення у сфері свободи преси та демократичних свобод часів Помаранчевої революції було знищено після обрання президентом проросійського Віктора Януковича на виборах у лютому. Деякі обвинувачують Януковича у зміні напрямку країни до м‘якого авторитаризму російського Володимира Путіна.

Ці занепокоєння, пише “Файненшл Таймз”, є небезпідставними. Янукович порушив положення Конституції під час формування парламентської більшості. Три судді Конституційного суду, призначені під час правління його попередника Віктора Ющенка, пішли у відставку за сумнівними обставинами. Цього літа коаліція прийняла закон, який забороняє конкуренцію під час місцевих виборів у жовтні. Хоча пізніше його було перероблено частково. Янукович намагається безсоромно змінити форму правління з парламентської на президентську, хоча сам був проти цього, коли не був президентом.

Тим часом журналісти, ідеться в статті, скаржаться на те, що цензура та залякування повертаються. Два незалежних телевізійних канали, які асоціюють з опозицією, нещодавно були позбавлені частот київським судом. Відома організація захисту прав журналістів “Репортери без кордонів” попереджує про «значне збільшення спроб прямо перешкоджати» діяльності ЗМІ.

Але все ж таки Україна – не Росія, вважає “Файненшл Таймз”. Українським партіям властива тенденція вираження бізнес-інтересів. За правління Януковича державу скоріше захопить група олігархів, ніж він, як Путін, зможе нав’язати владу держави. Як показав 2004 рік українці є більш готовими, ніж росіяни, захищати свої інтереси.

То як має реагувати Захід? Жорсткі докори становлять ризик підштовхнути Януковича ще більше в обійми Росії, пише видання. Коли ЄС залишив попередній уряд у підвішеному стані щодо членства, він утратив частину свого авторитету в Україні, а сварки всередині уряду багатьох українців розчарували. Але є ознаки того, що бізнесмени, які підтримують Януковича, віддають перевагу більш тісним зв’язкам із Європою, а не з Росією. ЄС слід підкреслити, що така інтеграція вимагає дотримання європейських цінностей. Спадщина Помаранчевої революції є неоднозначною. Але за жодних обставин не можна допустити руйнування її демократичних здобутків.