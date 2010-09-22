Україна переживає занепад демократії, вважає “Файненшл Таймз”
Як має реагувати Захід?
Київ переживає занепад демократії, вважає британська газета “Файненшл Таймз”.
Минулого тижня Європейський Союз та США закликали забезпечити належний захист журналістів – 10 років після жахливого вбивства Георгія Гонгадзе, журналіста, який займався розслідування неправомірних дій влади. Їх заклики, ідеться в редакційній статті, сигналізують про відновлення занепокоєння в Європі. Зараз перед українською владою стоять незручні запитання щодо нещодавнього зникнення іншого журналіста Василя Климентьєва, який також проводив журналістські розслідування. Для правозахисних організацій у сфері медіа та захисту прав людини випадок Климентьєва символізує те, як досягнення у сфері свободи преси та демократичних свобод часів Помаранчевої революції було знищено після обрання президентом проросійського Віктора Януковича на виборах у лютому. Деякі обвинувачують Януковича у зміні напрямку країни до м‘якого авторитаризму російського Володимира Путіна.
Ці занепокоєння, пише “Файненшл Таймз”, є небезпідставними. Янукович порушив положення Конституції під час формування парламентської більшості. Три судді Конституційного суду, призначені під час правління його попередника Віктора Ющенка, пішли у відставку за сумнівними обставинами. Цього літа коаліція прийняла закон, який забороняє конкуренцію під час місцевих виборів у жовтні. Хоча пізніше його було перероблено частково. Янукович намагається безсоромно змінити форму правління з парламентської на президентську, хоча сам був проти цього, коли не був президентом.
Тим часом журналісти, ідеться в статті, скаржаться на те, що цензура та залякування повертаються. Два незалежних телевізійних канали, які асоціюють з опозицією, нещодавно були позбавлені частот київським судом. Відома організація захисту прав журналістів “Репортери без кордонів” попереджує про «значне збільшення спроб прямо перешкоджати» діяльності ЗМІ.
Але все ж таки Україна – не Росія, вважає “Файненшл Таймз”. Українським партіям властива тенденція вираження бізнес-інтересів. За правління Януковича державу скоріше захопить група олігархів, ніж він, як Путін, зможе нав’язати владу держави. Як показав 2004 рік українці є більш готовими, ніж росіяни, захищати свої інтереси.
То як має реагувати Захід? Жорсткі докори становлять ризик підштовхнути Януковича ще більше в обійми Росії, пише видання. Коли ЄС залишив попередній уряд у підвішеному стані щодо членства, він утратив частину свого авторитету в Україні, а сварки всередині уряду багатьох українців розчарували. Але є ознаки того, що бізнесмени, які підтримують Януковича, віддають перевагу більш тісним зв’язкам із Європою, а не з Росією. ЄС слід підкреслити, що така інтеграція вимагає дотримання європейських цінностей. Спадщина Помаранчевої революції є неоднозначною. Але за жодних обставин не можна допустити руйнування її демократичних здобутків.