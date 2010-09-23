Джарти бачить, що проблем у Сімферополі більше, ніж в інших містах
15:07, 23 вересня 2010Політика
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ПР допомагатиме Агеєву
|Василь Джарти
Зокрема, відповідаючи на запитання з приводу якостей кандидата в мери, Василь Джарти сказав: «Моя думка: безумовно, володіє якостями лідера, який може за собою повести міську команду, яка може узяти відповідальність».
Прем`єр запевнив, що якщо Віктор Агеєв отримає перемогу на виборах, то Партія регіонів надаватиме допомогу у всіх його починах.
При цьому Василь Джарти підкреслив, що готовий працювати з будь-якою владою міста. «Вибори пройдуть, а нам залишиться – працювати. І проблем в Сімферополі значно більше, ніж в інших містах і районах», – запевнив прем`єр.
Нагадаємо, вибори до парламенту автономії, місцевих рад, міських, селищних і сільських голів відбудуться 31 жовтня.
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