Ющенко: дії нинішньої влади можуть призвести до втрати незалежності

Дії нинішньої влади можуть призвести до втрати Україною незалежності, сказав висловив лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО вчора на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, він піддав критиці дії влади в напрямку знищення історії та пам’яті українців, а також переслідування людей, які намагаються зберегти українську історію.

«Я просив би не бути наївними. Мова йде про те, що у нації, в якої немає своїх героїв, своєї історії, немає перспективи», - сказав він, додавши, що у такої нації рано чи пізно заберуть незалежність.

Також В.ЮЩЕНКО висловив жаль, що сьогодні вище керівництво держави не усвідомлює, що завдає великої шкоди країні, не визнаючи Голодомор геноцидом. «Мені прикро, що Президент України мав необережність свідомо чи несвідомо заявляти, що голод 1933 року не є для нього геноцидом», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що не знає жодної країни світу, яка б легковажила такими речами. «Це свідчення того, що ми є неадекватні до цих цінностей», - сказав В.ЮЩЕНКО, вкотре наголосивши, що сьогодні в Україні відбувається “гвалтування історії”. “З нашої історії хочуть зробити секретну сторінку”, - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що не може цього зрозуміти.

Крім того, він розкритикував ситуацію зі свободою слова в державі. В.ЮЩЕНКО зауважив, що в останні роки демократія, свобода слова сприймалась як даність, а сьогодні їх можна легко втратити, якщо журналісти не займатимуть активну позицію. «Я просив би вас (журналістів) не спати на волі і робити свою професійну журналістську справу. Думаю, мало від кого щось так залежить, як від вас», - сказав В.ЮЩЕНКО і додав, що без свободи слова можна втратити не лише демократію, а й незалежність.