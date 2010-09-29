Київські регіонали затвердили виборчий список

Партія регіонів сформувала список кандидатів у депутати Київської обласної ради на виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували одноголосно 134 делегати першого етапу XVI конференції Київської обласної організації Партії регіонів, що відбулася напередодні, 28 вересня.

Зокрема до складу першої п’ятірки списку Партії регіонів на виборах до Київської обласної ради увійшли 74 члени партії. Першу п’ятірку очолив голова Київської обласної організації партії Юрій БОЙКО. Крім того, до п’ятірки увійшли голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, голова Київського обласної ради Олександр КАЧНИЙ, а також Тетяна ПОДАШЕВСЬКА та Андрій ДОЛГАНОВ.

«Ми, на мій погляд, змогли відібрати кращих наших колег для того, щоб вони достойно представляли партій на місцевих виборах. Це було нелегко, ми пам’ятаємо президентську кампанію, коли в нас був ще не високий рейтинг, не було такої довіри до влади. Я вважаю, що за останні півроку наш Президент зробив рішучій крок по наведенню порядку в країні. Побудована ефективна працююча, я не кажу, що безпроблемна, але влада в повному розумінні цього слова», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що головним завданням Партії регіонів на місцевих виборах є отримання найбільшої кількості голосів виборців у Київській області. Також Ю.БОЙКО висловив впевненість, що Партія регіонів сформує більшість у всіх без винятку районах, селах та містах Київщини.

«Більшість, яка буде налаштована на ефективну роботу. Не на політиканство і на якісь безплідні дискусії, а на виконання завдань, які стоять перед нормальною владою для того, щоб люди відчували, що за них хтось піклується», - наголосив Ю.БОЙКО.

Крім того на конференції була затверджена програма Київської обласної організації Партії регіонів «Будуємо нову країну!».

«Виборча програма Київської обласної організації Партії регіонів спрямована на консолідацію зусиль центральної і місцевої влади у вирішенні соціально-економічних та гуманітарних проблем мешканців Київщини, на зростання життєвого рівня та захист їх інтересів, втілення в життя соціальних ініціатив керівництва держави», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, програма партії спрямована на залучення інвестицій на території районів, міст, сіл області та відродження агропромислового комплексу, виведення області у п`ятірку найбільш успішних регіонів України.

«Але зрозуміло, що для її успішної реалізації насамперед потрібна політична стабільність. Її втілення можливе за умови формування дієвої та відповідальної влади на місцях та консолідації усіх гілок влади», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.