Бойко вважає, що очолювати виборчий список ПР для нього «природно»

Міністр палива та енергетики України, голова Київської обласної організації Партії регіонів Юрій БОЙКО піде у відпустку для участі у виборах до Київської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання, чому він очолив список Партії регіонів на виборах до Київської облради, Ю.БОЙКО сказав: “Я голова партійної організації, це природно для мене – очолювати список”.

Він зазначив, що піде у відпустку, щоб брати участь у виборчій кампанії та вести агітаційну роботу.

Ю.БОЙКО зазначив, що ще не узгодив з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ терміни своєї відпустки.

“Як тільки дозволить робота - я піду у відпустку”, - наголосив міністр.

Водночас Ю.БОЙКО зазначив, що і після виборів має намір працювати міністром, оскільки, за його словами, мандат депутата облради не заважає працювати в уряді.

“Таке буває”, - додав Ю.БОЙКО.