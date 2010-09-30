Балога звинувачує ПР: несуть списки з «чорного ходу»

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА звинувачує Партію регіонів у намаганнях будь-що добитися першочергової реєстрації своїх виборчих списків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Він відзначив, що у переважній більшості обласних центрів України, містах і районах місцева влада зробила все можливе, щоб представники Партії регіонів першими потрапили з виборчими списками у виборчі комісії.

Для цього, як повідомляють регіональні організації “Єдиного Центру”, вони вдалися до різноманітних хитрощів: «регіонали» потрапляли до ТВК у обхід черги, з «чорного ходу» і під прикриттям міліції, часто члени комісій відмовлялися приймати документи інших партій, крім Партії регіонів тощо.

«Це такий собі дуже кумедний прояв застосування адміністративного ресурсу. Синхронність дій місцевої влади по всій країні наводить на думку, що у такий спосіб виконувалася вказівка центрального штабу. Напевно, хтось із політтехнологів Партії регіонів чомусь вирішив, що перший номер у бюлетені приведе до першості за підсумками голосування. Дивна логіка, адже ніхто ще не довів прямої залежності від позиції у бюлетені і симпатіями виборців. І не варто думати, що український виборець настільки лінивий чи неписьменний, що не зможе прочитати решту бюлетеня», – сказав В.БАЛОГА.

Лідер “Єдиного Центру” також звернув увагу, як деякі політичні сили здійняли інформаційний шум навколо маніпуляцій із реєстрацією списків. На думку В.БАЛОГИ, заяви у стилі «нас обійшли на повороті» відображають не так турботу про проведення чесних виборів з рівними можливостями, як свідчать про слабкість і невпевненість у своїх силах.

«Змагатися треба не за місце в бюлетені, а за виборця. Конкурувати не ліктями в черзі біля ТВК, а продуманими і чіткими пропозиціями до громад. Позиція будь-якої партії стане сильною тільки тоді, коли вона зможе переконати людей у своїх ідеях, у чистоті намірів, чесності та професійності команди, яка йде у владу», – заявив він.