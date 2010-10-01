Екс-голова ФДМУ: представники влади лобіюють інтереси свого бізнесу

Народний депутат України, колишній голова Фонду державного майна України Олександр БОНДАР, коментуючи ініціативу віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА стосовно того, що власники та інвестори, які переобладнали свої готелі під 4 і 5 «зірок», одержать компенсації відсотків за кредитами, заявив, що таким чином високопоставлені чиновники, найімовірніше, лобіюють інтереси пов`язаних з ними бізнес-структур.

«Я думаю, що йдеться просто про лобіювання цієї галузі і цього бізнесу, чомусь важливого для ініціатора цих пільг. Це точно так, як і в проекті Податкового кодексу несподівано з`явилося купа пільг для галузей промисловості і великого бізнесу, і при цьому істотно погіршений клімат для середнього і малого бізнесу», - зазначив О.БОНДАР.

Тобто, каже він, «підтримують одні галузі і знищують інші. Робиться це Борисом КОЛЕСНІКОВИМ для того, щоб підтримати свої компанії. Оскільки, хто ж освоюватиме кошти, що виділяються на Євро-2012? Здається, питання риторичне. Всім зрозуміло, чиї структури будуть задіяні в будівництві і реконструкції готелів. І хто взагалі ці гроші освоюватиме, відмиватиме. Тобто тут усе зрозуміло будь-якій розсудливій людині», - зазначив О.БОНДАР.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№162 від 31 серпня 2010 року) нагадав, що на сьогодні, відповідно до законодавства, готельний бізнес уже звільнений від сплати податку на прибуток. "В Україні не вистачає готелі. Більше того, ми працюємо над додатковою фінансовою мотивацією. Щоб власники готелів зводили нові готелі, підвищували класність своїх закладів, ми готові відшкодовувати процентну ставку за використання кредитів, узятих на модернізацію. У жовтні-листопаді буде прийнятий новий закон, який адаптує поняття зірковості готелів до світових стандартів", - повідомив він.