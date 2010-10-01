Яценюк пропонує опозиції «об’єднатися в єдину партію»

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Конституційний Суд не має права самостійно змінювати форму правління в державі. Так він прокоментував сьогоднішнє рішення КС щодо скасування політреформи 2004 року і повернення до Основного закону 1996 року, який передбачає президентсько-парламентський устрій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що частина рішення КС щодо скасування політреформи була прогнозованою, адже під час її прийняття були процедурні порушення. «Це був політичний торг, а не політична реформа», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що “друга частина рішення КСУ, яким відновлено дію Конституції 1996 року, має бути легітимізована”. За його словами, “для цього є тільки один спосіб - Президент Віктор ЯНУКОВИЧ зобов’язаний внести до парламенту нову редакцію Конституції, парламент зобов’язаний її розглянути і прийняти 300 голосами”.

Водночас А.ЯЦЕНЮК переконаний, що, аби нова редакція Конституції отримала дійсно всеукраїнське схвалення, Президент повинен створити Конституційну асамблею і передати цю Конституцію на референдум. Лідер “Фронту змін” вважає, що оскільки для такої процедури легітимізації Основного закону потрібен час, то Президент зобов’язаний внести до парламенту перехідні положення до чинної Конституції України, які врегулюють повноваження всіх органів влади.

«Якщо не буде дотримано всіх процедурних моментів проведення конституційної реформи, повноваження Президента завжди будуть під питанням. Так можна дійти до абсурду: рішенням КС повернути і старий склад парламенту, і колишнього Президента», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що для опозиції після рішення КС мало що змінилося. «Завдання опозиції сьогодні - без істерик, з холодною головою і гарячим серцем, в першу чергу, виграти місцеві вибори, по-друге – позбавити В.ЯНУКОВИЧА більшості в парламенті на виборах 2012 року”, - наголосив він. На думку А.ЯЦЕНЮКА, для того, щоб це стало можливим, “опозиція має об’єднатися в єдину партію”. “Це єдиний шлях, щоб змінити цю владу”, - підкреслив лідер партії “Фронт Змін”.