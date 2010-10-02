Зарубінський: Конституцію 1996 року теж приймали з порушеннями

Рішення Конституційного Суду України з приводу скасування політичної реформи не викликало всезагальної прострації, але змусило задуматись.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ

“Не можна говорити, що всі в прострації, але те, що люди задумалися, в тому числі й депутати і чиновники, - це факт”, - зазначив він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що рішення “дуже непросте”. За його словами, у зв’язку з цим рішенням “реальність в парламенті України зміниться”. “Тобто, реальні позиції, стосунки можуть бути змінені у зв’язку з тим, що багато норм , які визначали функціонування парламенту, коаліції, фракцій повертаються за цим рішенням Конституційного Суду України на серйозний термін назад”, - додав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що не бачить у рішенні КС “якихось механізмів реалізації 3 пункту рішення”, яким КС покладає на органи державної влади обов’язок невідкладно виконати сьогоднішнє рішення Суду стосовно приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 року в редакції, що існувала до внесення до неї змін 8 грудня 2004 року. За його словами, такого механізму не прописано, тому доцільно було б створити конституційну комісію, яка б стала “інструментом вироблення та ініціювання механізму реалізації рішення КС”. При цьому депутат додав, що “через цю комісію можна було б зробити легітимні речі”.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що сьогоднішнє рішення КС “всіх юридичних колізій не вирішило”. Зокрема, за його словами, виникає питання, як може втратити чинність закон 2222, якщо його вже немає, адже він давно вже імплементований у Конституцію України.

Він також наголосив, що на сьогоднішній день дуже багато є законів, нормативно-правових актів, прийнятих після 2004 року. За його словами, виникає питання: “До моменту їх приведення у відповідність до Конституції 1996 року вони є чинними чи ні?”. “Тут не все так просто. Певним чином це рішення, на мою думку, нібито потребує ще одного трактування”, - зазначив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання щодо можливості проведення виборів до парламенту України уже в 2011 році, оскільки за Конституцією України 1996 року, ВР обирається не на 5, а на 4 роки, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ сказав: “Тут колізій ніяких немає”. За його словами, це питання “мусують ті люди, які не знаходяться в парламенті, а хочуть повернутися до нього” “Тут немає ніякої колізії, бо закон зворотної сили немає, і в 2007 році парламент цього скликання був обраний за чинною Конституцією 2004 року, і на той момент виборці голосували за 5 років терміну”, - додав він. На уточнююче запитання, що, виходячи з цієї логіки, і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обирався тоді, коли діяла Конституція 2004 року і тому про збільшення його повноважень не може йти мова, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ сказав: “Ми з вами однаково міркуємо... У мене немає залізобетонної відповіді на це питання”.

Політик наголосив, що свого часу багато політичних сил хотіли відмінити конституційну реформу. За його словами, це хотіла “реалізувати і “Наша Україна” в 2005 році, і БЮТ в 2007-2008 роках”. “Практично всі політичні сили на певному етапі хотіли повернутися до Конституції 1996 року”, - додав він. При цьому депутат зазначив, що не завжди при цьому прагнули застосувати легітимний шлях. За його словами, вирішення даного питання через КС є “найбільший легітимний щлях”. Він зазначив, що судді КС “формально праві з приводу того, що були порушені процедури прийняття в 2004 році змін до Конституції України”. Водночас він додав, що є питання, чи були порушення процедури при ухваленні Конституції в 1996 році. “Це провокаційне питання, оскільки є багато свідків, які можуть про це розповісти”, - зазначив він. За його словами, якщо ухвалення Конституції 1996 року було з процедурними порушеннями, то “чи не повернемось ми таким чином до Конституції 1977 року”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття. Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.