Сьогодні коаліція підпише нову угоду

Сьогодні представники парламентської коаліції підпишуть нову угоду про співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Сьогодні ми з нашими партнерами по коаліції підпишемо угоду, яка підтвердить всі наші домовленості, зафіксовані в попередній коаліційній угоді», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це створить надійну основу для реалізації в парламенті програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Та плідна робота, яка проводилась в парламенті на підтримку рішень уряду, буде продовжена», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня, Конституційний Суд оголосив рішення про скасування політреформи 2004 року і відновив дію Конституції України 1996 року. Ця Конституція не передбачає формування коаліції у Верховній Раді.