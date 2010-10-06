Янукович попросив більшість не тиснути на опозицію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що опозиція повинна мати можливості для висловлення своєї позиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні на зустрічі із керівниками фракцій більшості парламенту. Участь у зустрічі взяли голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, Комуністичної партії України – Петро СИМОНЕНКО, Блоку Литвина – Ігор ШАРОВ, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Звертаючись до присутніх, Президент привітав їх з успішним початком роботи у новому форматі згідно з нещодавнім рішенням Конституційного Суду. «Це дуже важливо для стабільності в країні», – підкреслив Президент.

«Люди, безумовно, схвалюють прагнення політиків працювати спільно і вирішувати нагальні проблеми, які є у людей і в країни», – додав глава держави.

За словами Президента, дуже важливо, що зберігається співпраця між парламентом і урядом. «Для нас найважливішим питанням є питання ефективності, а ефективність досягається тільки співпрацею усіх гілок влади», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави схвально оцінив сьогоднішнє рішення, прийняте Верховною Радою, про створення Тимчасової спеціальної комісії парламенту (з правами головного комітету ВР) з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства у зв`язку з рішенням Конституційного Суду щодо скасування політреформи 2004 року.

В.ЯНУКОВИЧ висловив вдячність В.ЛИТВИНУ за пропозицію включити до складу цієї комісії представника Президента. «Дуже важливо, щоб я мав своєчасну інформацію, які саме закони готуються, мав можливість висловити свою точку зору, і щоб приймалися ті закони, які Президент не буде ветувати, а буде підписувати. Безумовно, це сприятиме процесу руху в напрямку реформ, які ми з вами започаткували», – наголосив Президент.

«Зміст нашої співпраці не змінюється, – наголосив глава держави. – Ми з вами узгоджували наші спільні дії і раніше, і ми будемо робити це надалі, в нових умовах».

«Я зберігатиму партнерські відносини з Верховною Радою і вимагатиму від Кабінету міністрів, щоб він співпрацював з парламентом у повному обсязі – і з комітетами ВР, і з окремими депутатами... Сьогодні мова йде про те, щоб увесь парламент брав участь у цьому процесі», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України окремо звернув увагу на те, що опозиція повинна мати усі можливості для того, щоб висловити свою думку. Це стосується як депутатів Верховної Ради, так і звичайних громадян. «Важливо, щоб ми усі розуміли: якщо є сильна влада – а ми таку систему будуємо – повинна бути і сильна опозиція. Ми не повинні тиснути на опозицію. І це абсолютно нормально. Ще раз підкреслюю: опозиція повинна мати можливість висловити свою точку зору», – наголосив глава держави.

«Ми повинні розвивати інститути демократії в країні», – додав він.

Водночас у цьому контексті Президент наголосив і на важливості підвищення рівня політичної культури в нашій країні.

На зустрічі В.ЯНУКОВИЧ також порушив питання підготовки та проведення 31 жовтня місцевих виборів. «Дуже важливо, щоб цей місяць, який залишився до місцевих виборів, ми пройшли спокійно. А зі свого боку я вимагатиму від місцевих адміністрацій, щоб підготовка до цих виборів йшла без зайвого ажіотажу та виважено», – наголосив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також звернув увагу на необхідність дотримання законів України усіма учасниками виборчого процесу, і зокрема – членами виборчих комісій.

«Ми не повинні застосовувати будь-який тиск до будь-яких партій. Хай люди визначаться. За кого вони хочуть голосувати – за того і голосуватимуть. А наші закони повинні цьому сприяти», – заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ висловився також за доцільність після проведення виборів 31 жовтня розпочати роботу над удосконаленням виборчого законодавства, зокрема – підготовки і прийняття Виборчого кодексу.

«Ми повинні прагнути до прийняття такого документа, який затвердив би систему виборів, і ми більше не поверталися до цього питання від виборів до виборів», – сказав Президент.

«Украй необхідні зміни до Конституції щодо виборчої системи... Я переконаний, що під ці зміни у парламенті знайдеться необхідна кількість голосів, тому що це буде стосуватися депутатів усіх рівнів. І ми повинні на цій сесії ці зміни проголосувати, щоб згідно з Конституцією України вже на наступній сесії мали можливість їх затвердити», – резюмував Президент.

У свою чергу, В.ЛИТВИН, характеризуючи ситуацію, наголосив, що «із задоволенням може відзначити, що в парламенті відбувся процес заспокоєння діями».

Спікер повідомив, що після того як ТСК дасть висновки стосовно закону про Кабінет міністрів, парламент одразу ж його розгляне, а після прийняття закону про Кабінет міністрів має йти розгляд Регламенту Верховної Ради з урахуванням нових конституційних реалій.

Говорячи про права опозиції, В.ЛИТВИН підтримав точку зору Президента. «Ми не повинні давати підстав говорити, що опозиція не може висловити свою точку зору. Головна умова при цьому – дотримання Регламенту Верховної Ради», – зазначив він.

Окрім того, В.ЛИТВИН додав, що сьогодні ознайомився з останніми рекомендаціями ПАРЄ стосовно України. «На мій погляд, вони є партнерськими. Вони говорять про ті проблеми, які ми всі бачимо, і над якими працюємо», – сказав В.ЛИТВИН.