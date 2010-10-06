Тарасюк закликає подолати зіркову хворобу

Лідер Народного Руху України, голова Комітету парламенту з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що особисті амбіції лідерів певних опозиційних партій стоять на заваді об’єднання всіх демократичних сил.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НРУ.

За словами Б.ТАРАСЮКА, неприєднання частини демократичних сил до нещодавньої заяви десяти опозиційних партій щодо рішення Конституційного Суду є свідченням того, що демократична опозиція розпорошена. «Деякі лідери хворіють на зіркову хворобу, яка разом з надмірною амбітністю стає на перешкоді об’єднання всіх демократичних сил, як це було в 2004 році», – зауважив політик.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що лише поборовши цю хворобу можна говорити про можливу перемогу об’єднаної демократичної опозиції на парламентських виборах 2011 або 2012 року. «Без цього об’єднання годі говорити про повернення демократичних сил до влади», – наголосив він.