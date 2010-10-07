У київській владі - 3,5 тисячі чиновників

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що рішення про розділення повноважень голови КМДА та мера Києва не буде прийнято найближчим часом.

Таку думку О.ПОПОВ висловив в інтерв’ю газеті “День” (№181 за 7 жовтня).

Зокрема, на запитання, яка вірогідність того, що повноваження голови КМДА та мера будуть розділені найближчим часом, він відповів: “Я не думаю, що сьогодні таке рішення може бути прийнято. Мер обирався киянами, сьогодні він є головою міста і, відповідно до чинного законодавства, відповідає за вирішення багатьох проблем у Києві... Що стосується рішення щодо розподілу повноважень між головою КМДА та мером столиці, вважаю, що наразі дане питання, для мене особисто, не є принциповим”.

О.ПОПОВ наголосив, що нова система управління столицею, в першу чергу, має бути ефективною. Він навів дані, що на сьогодні у київській владі працюють 3,5 тис. чиновників (1 тис. 100 осіб на рівні міста та 2 тис. 400 – на рівні районів).

“Тому реформування стосуватиметься, перш за все, оптимізації кадрової політики. У 2010 році Київрадою було прийнято рішення скоротити 20% апарату КМДА. Вивільнені кошти спрямуємо на фінансування важливих соціальних програм з розвитку міста”, - сказав перший заступник голови КМДА, підкресливши, що оптимізація управлінської моделі має забезпечити жорсткий контроль за використанням бюджетних коштів та ефективне виконання соціальних програм.

Він також висловив переконання, що столичні райони повинні отримати максимальні виконавчі функції. За словами О.ПОПОВА, районній владі мають бути передані ряд повноважень у сфері управління системою охорони здоров’я, освіти, благоустрою територій, деякі повноваження у вирішенні архітектурних питань.

“Київська ж міська державна адміністрація має займатися лише стратегічним плануванням розвитку міста, вирішувати питання наповнення бюджету та ефективним використанням бюджетних ресурсів”, - вважає він.

О.ПОПОВ також заявив, що не є прихильником скорочення кількості районів у Києві. “Головною метою будь-якої адміністративно-територіальної реформи має бути наближення послуг до населення. У разі ж укрупнення районів у такому мегаполісі, яким є Київ, цей засадничий принцип буде порушено”, - пояснив він.

На запитання, чи потрібно очікувати зміни керівників райдержадміністрацій у столиці, перший заступник голови КМДА відповів, що “зараз ми оцінюємо рівень їхньої професійності”.

“Я вже маю певні претензії до окремих керівників районних адміністрацій, які неодноразово публічно їм доводив. Вони мають розуміти, що ефективне виконання покладених на них обов’язків буде головним критерієм у визначенні їхньої відповідності посадам, які вони обіймають”, - підкреслив О.ПОПОВ.