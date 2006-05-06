У Тернополі зірвали важливу пломбу з печаткою

5 травня у Тернополі невідомі зірвали пломбу з печаткою на дверях кабінету у Палаці культури “Березіль”, де знаходяться бюлетені та протоколи з результатами виборів 26 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Богдана ВАСИЛЬКІВ.

Як запевнила Б.ВАСИЛЬКІВ, жодних інших факторів, які свідчили б про можливе проникнення в кабінет, немає. Відразу після виявлення зірваної печатки члени ТВК викликали правоохоронців. Слідчі міської прокуратури та міськвідділу міліції, які прибули на місце події, дійшли висновку, що ніхто у кабінет не проникав. “Все на місці”, - повідомила після завершення слідчих дій Б.ВАСИЛЬКІВ.

Слідчі вважають, що пломбу, вочевидь, зірвали діти. Адже того дня у “Березолі” виступали дитячі колективи. Задля уникнення подібного інциденту біля кабінету правоохоронці поставили чергувати міліціонера.

Нагадаємо, 28 квітня Тернопільський обласний апеляційний суд ухвалив залишити без змін постанову Тернопільського міськрайонного суду від 25 квітня, яка скасувала повноваження новообраного міського голови Романа ЗАСТАВНОГО та депутатського корпусу. Натомість суд зобов’язав ТВК перерахувати голоси на 8 дільницях. Перерахунок ініціює Блок Анатолія Кучеренка, якому для подолання тривідсоткового бар’єру не вистачає близько 10 голосів.

4 травня члени ТВК збиралися для проведення перерахунку, однак процедура не

відбулась, оскільки не було кворуму через відсутність у місті частини членів

комісії.