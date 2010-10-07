ВР ухвалила в першому читанні урядовий проект Податкового кодексу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 258 народних депутатів з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом Податкового кодексу передбачається, що з 1 січня 2011 року на 6% буде знижена ставка податку на прибуток, а з 2014 щороку на 1% до рівня 16%. Крім того, передбачається запровадження податкових канікул з податку на прибуток на 5 років для малих підприємств, а для середнього та великого бізнесу - зменшення ставок основних загальнодержавних податків.

Також передбачається введення двох ставок податку з доходів фізичних осіб – 15% для доходів менших за 10 мінімальних зарплат та 17 – для доходів більших за 10 мінімальних зарплат на місяць. Податком за ставкою 5% буде оподатковуватись дохід від депозитів, що перевищують 200 тис. грн. Для заможних громадян буде запроваджено податок на нерухомість в розмірі 10 грн. за 1 кв. метр на рік. Оподатковуватись буде площа, яка перевищує 40 кв. метрів на одну людину, але при цьому мінімальна неоподатковувана площа становитиме 100 кв. метрів на сім’ю у місті та 200 кв. метрів у сільській місцевості.

Передбачається також, що до складу системи місцевого оподаткування увійдуть 4 податки, що сформують основу фінансової самостійності місцевих бюджетів. Проект кодексу також передбачає, що транспортний податок буде справлятися виключно при першій реєстрації транспортного засобу.

В той же час ВР України відмовилась підтримати проект Податкового кодексу, запропонований народним депутатом від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Миколою КАТЕРИНЧУКОМ. Його проект Податкового кодексу підтримали лише 124 з 418 народних депутатів, зареєстрованих в залі.