У Кернеса - 13 конкурентів

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 14 кандидатів на посаду Харківського міського голови.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова міської виборчої комісії Олександр ДМИТРЕНКО.

За його словами, змагатимуться за посаду мера Харкова Арсен АВАКОВ (ВО «Батьківщина»), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ), Андрій БІЛОГРИЩЕНКО («Єдиний Центр»), Євген ГУТКОВ («Сильна Україна»), Олександр ДЕНИСЕНКО (Народний рух України), Володимир ДРОНОВ (Народно-демократична партія), В’ячеслав ДЯЧЕНКО (Українська соціал-демократична партія), Геннадій КЕРНЕС (Партія регіонів), Юрій ОРЕЛ (партія УДАР Віталія КЛИЧКА), Наталя ПИЛИПЕНКО (партія «Союз»), Олександр СИРОТА (партія «Справедливість»), Ілля ТИМОХІН (партія «Нова сила»), Олександр ШАРМАР (об’єднання «Громадська сила») та Ігор ШВАЙКА (ВО «Свобода»).

Крім того, ТВК зареєструвала 586 кандидатів-мажоритарників і 39 партій для участі у виборах до Харківської міської ради.

За словами О.ДМИТРЕНКА, через розбіжності у реєстраційних документах було відмовлено в реєстрації кандидату на посаду Харківського міського голови від «Руського блоку», а також кандидатам у депутати по мажоритарних виборчих округах і кандидатам по списку від цієї партії.