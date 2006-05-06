Черновецький звільнив свого заступника

Розпорядження мер підписав сьогодні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням звільнив заступника голови Київської міської державної адміністрації – начальника Головного управління комунальної власності м. Києва Ігоря ЛИСОВА із займаної посади.Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження за №22/209 підписане сьогодні, 6 травня. Документ підписано у зв’язку із обранням І.ЛИСОВА народним депутатом України.

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