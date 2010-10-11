Хорошковського просять перевірити біографію Гриценка

Ряд народних депутатів просять голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО перевірити законність надання народному депутату, голові Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолію ГРИЦЕНКУ “допуску до роботи з документами, що містять державну таємницю”.

Про це йдеться в депутатському зверненні, яке підписали депутати – члени фракції Партії регіонів Ігор Савченко, Ельбрус ТЕДЕЄВ, Володимир ІВАНЕНКО, а також позафракційні Микола ТРАЙДУК та Іван СІДЕЛЬНИК.

Як зазначається у зверненні, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН, до голови СБУ депутати звернулися через “факт недопущення працівників Міністерства оборони України до роботи Парламентського комітету з питань оборони та державної безпеки, який голова Комітету А.ГРИЦЕНКО мотивував розглядом на засіданнях комітету документів, що містять державну таємницю”. У зв’язку з цим депутати просять перевірити, чи має сам А.ГРИЦЕНКО “допуск до роботи із документами, що містять державну таємницю, і, якщо має, то яку саме форму допуску, згідно зі ст. 22 закону України “Про державну таємницю”.

За словами авторів звернення, “навіть якщо взяти до уваги, що свого часу А.ГРИЦЕНКО, обіймаючи посаду міністра оборони, мав допуск до державної таємниці за формою 1, термін дії мав вичерпатися за п’ять років з дня його надання – тобто, термін, більший ніж час, що минув з дня призначення Анатолія Степановича на посаду міністра оброни”. Якщо ж А.ГРИЦЕНКО продовжує користування формою 1 допуску до державної таємниці, або користується формою допуску 2 чи 3 – автори звернення просять “встановити наступне: який орган державної влади надав А.ГРИЦЕНКУ доступ для роботи з документами, що містять державну таємницю, і чим це було мотивовано; чи були при наданні допуску до роботи з секретними документами належно дотриманні положення статей 23 та 24 Закону України “Про державну таємницю”, які, зокрема, передбачають відмову від доступу до державних таємниць особам, в ході перевірки яких було виявлено факти їх сприяння протиправній діяльності органів іноземних держав та іноземних організацій, та через дії яких було завдано шкоди інтересам національної оборони України, а також тим особам, які повідомили неправдиві відомості про себе”.

При цьому автори звернення заявляють: “На сьогоднішній день ми маємо підстави сумніватись в тому, що за попередньої влади процедуру перевірки громадянина А.ГРИЦЕНКА у зв’язку з допуском його до державної таємниці було чітко дотримано. Зокрема, нас цікавить, наскільки відповідає дійсності вказане в офіційній біографії А.ГРИЦЕНКА твердження про те, що 1995 року А.ГРИЦЕНКО пройшов курс навчання в Академії Збройних Сил України (це при тому, що сама академія була створена тільки 1992 року)”.

Також депутати вказують на те, що, за даними з біографії А.ГРИЦЕНКА “також зрозуміло, що в 1993 р. А.ГРИЦЕНКО навчався в Інституті іноземних мов Міністерства оборони США, а в 1994 р. - закінчив оперативно-стратегічний факультет Університету Військово-повітряних сил США”.

Депутати просять В.ХОРОШКОВСЬКОГО, “якщо такі факти підтвердяться, уточнити, чи було проведено Службою безпеки України перевірку щодо особливостей навчання А.ГРИЦЕНКА в закладах Міністерства оборони США, і якщо ні – провести додаткову перевірку всіх підстав для доступу А.ГРИЦЕНКА до документів, що містять державну таємницю”, зазначається в зверненні.