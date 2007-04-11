Тимошенко сформувала першу п`ятірку?

На сьогоднішній день вже сформована основна частина списку кандидатів в депутати від Блоку Юлії Тимошенко, повідомляє «Дело» посилаючись на своє джерело, близьке до БЮТ. До нього увійдуть представники трьох партій: «Батьківщини», партії «Реформи і порядок» (ПРП) і Української соціал-демократичної партії (УСДП). За даними видання, головні зміни відбудуться в першій п`ятірці списку. Крім самої Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова і Миколи Томенка, в п`ятірці опиняться лідер ПРП Віктор Пинзеник, а також колишній соціаліст Йосип Вінський. «Пинзеник розраховує, що до першої десятки увійде також його заступник Володимир Бондаренко, проте остаточне рішення з цього приводу не ухвалене», - сказало джерело. Сам Бондаренко вважає цілком логічним, щоб у десятці були присутні по двоє представників від союзних «Батьківщині» фракцій.

На думку члена блоку Тимошенко Сергія Терьохіна, кількість українських соціал-демократів у списку БЮТ не зміниться. «Всі члени УСДП, які не перейшли на сторону коаліції будуть представлені в прохідній частині списку. Проте на більше партії розраховувати не варто», - запевняє Терьохін. Нагадаємо, що за наслідками торішніх виборів УСДП була представлена в парламенті 7 депутатами. Приблизно стільки ж місць Юлія Тимошенко має намір надати партії «Реформи і порядок». Головним аргументом лідера блоку є співвідношення кількості голосів набраних БЮТ і ПРП на виборах-2006.