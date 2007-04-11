У Януковича з`явилася надія

Економічна і політична ситуація в Україні погіршується.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що вчора під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у нього з`явилася надія, що може намітитися рух на зниження напруженості в суспільстві. Прем`єр підкреслив, що почув від В.ЮЩЕНКА пропозицію, яка свідчила, що у нього «є настрій шукати компроміс».

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ домовилися провести в другій половині дня зустріч з лідерами фракцій і розглянути блок питань, які запропонував Президент, зокрема, серед них було і питання про можливість скасування указу Президента про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів. Проте ця зустріч не відбулася, оскільки на неї не прийшли представники опозиції, хоча Президент, як «політик, що представляє інтереси опозиції», сказав, що вони будуть. Оскільки ця зустріч не відбулася, то не була одержана відповідь, чи скасує Президент свій указ.