З ким підпише угоду Тимошенко

До Блоку Юлії Тимошенко на дострокових парламентських виборах увійдуть: політична партія “Батьківщина”, партія “Реформи і Порядок”, Українська соціал-демократична партія та “Європейський вибір”.

Про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам перед початком закритого з’їзду партії “Батьківщина”.

“Я думаю, що сьогодні ми будемо підписувати угоду з партією “Реформи і Порядок”. Також, я думаю, що “Європейський вибір” також долучиться до нашої команди”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“І наш традиційний партнер – Українська соціал-демократична партія, яка з нами уже багато часу”, - додала вона.