До Януковича приїхав Кваснєвський
На зустрічі обговорюють політичну кризу
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорює з екс-президентом Польщі Олександром КВАСЬНЄВСЬКИМ політичну кризу в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз зустріч проходить у Кабінеті міністрів.
«Я думаю, та ситуація, що склалася в Україні, не може не викликати тривогу у людей, які глибоко розуміють, які можуть бути наслідки не тільки для України, але й для партнерів держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Прем`єр-міністр України подякував О.КВАСЬНЄВСЬКОМУ за активну позицію, яку зайняв екс-президент Польщі у зв`язку з ситуацією в Україні. Крім того, В.ЯНУКОВИЧ поінформував О.КВАСЬНЄВСЬКОГО про хронологію подій, що відбулися в Україні після парламентських виборів у 2006 році.
Передбачається, що сьогодні прем`єр-міністр України проведе зустріч із віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЕЦЕМ.