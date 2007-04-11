До Януковича приїхав Кваснєвський

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорює з екс-президентом Польщі Олександром КВАСЬНЄВСЬКИМ політичну кризу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз зустріч проходить у Кабінеті міністрів.

«Я думаю, та ситуація, що склалася в Україні, не може не викликати тривогу у людей, які глибоко розуміють, які можуть бути наслідки не тільки для України, але й для партнерів держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр України подякував О.КВАСЬНЄВСЬКОМУ за активну позицію, яку зайняв екс-президент Польщі у зв`язку з ситуацією в Україні. Крім того, В.ЯНУКОВИЧ поінформував О.КВАСЬНЄВСЬКОГО про хронологію подій, що відбулися в Україні після парламентських виборів у 2006 році.

Передбачається, що сьогодні прем`єр-міністр України проведе зустріч із віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЕЦЕМ.