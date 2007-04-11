Тимошенко знову формує списки ”в темну”?
Журналістам сказали, що вони зайві
Список БЮТ на наступних виборах не зазнає суттєвих змін, заявляє Юлія Тимошенко.
"Ніхто, крім зрадників, виключений не буде. Мені шкода, але у нас немає жодної інтриги", - сказала Тимошенко перед початком з’їзду партії "Батьківщина" у середу.
На питання журналістів, чому з’їзд відбувається у закритому режимі, вона відповіла, що "це робочий захід, який не потребує ніяких додаткових висвітлень".
Тимошенко зазначила, що на з’їзді у середу буде затверджений в алфавітному порядку список кандидатів від партії "Батьківщина", який потрапить у загальний список БЮТ і буде поданий на затвердження міжпартійному з’їзду.
Лідер БЮТ додала, що до нового списку потраплять усі нинішні депутати, які "витримали спокусу і тиск".
"При чому вони будуть на своїх місцях", - пообіцяла Тимошенко.
"Хочу сказати, що наша сила веде виборчу кампанію суворо по закону, за планом-графіком, який затверджений цим законом", - додала вона.
Тимошенко також повідомила, що крім партії "Батьківщина" учасниками БЮТ стануть Українська соціал-демократична партія, партія "Реформи і Порядок" і "Європейський вибір".