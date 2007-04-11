Тимошенко знову формує списки ”в темну”?

Список БЮТ на наступних виборах не зазнає суттєвих змін, заявляє Юлія Тимошенко.

"Ніхто, крім зрадників, виключений не буде. Мені шкода, але у нас немає жодної інтриги", - сказала Тимошенко перед початком з’їзду партії "Батьківщина" у середу.

На питання журналістів, чому з’їзд відбувається у закритому режимі, вона відповіла, що "це робочий захід, який не потребує ніяких додаткових висвітлень".

Тимошенко зазначила, що на з’їзді у середу буде затверджений в алфавітному порядку список кандидатів від партії "Батьківщина", який потрапить у загальний список БЮТ і буде поданий на затвердження міжпартійному з’їзду.

Лідер БЮТ додала, що до нового списку потраплять усі нинішні депутати, які "витримали спокусу і тиск".

"При чому вони будуть на своїх місцях", - пообіцяла Тимошенко.

"Хочу сказати, що наша сила веде виборчу кампанію суворо по закону, за планом-графіком, який затверджений цим законом", - додала вона.

Тимошенко також повідомила, що крім партії "Батьківщина" учасниками БЮТ стануть Українська соціал-демократична партія, партія "Реформи і Порядок" і "Європейський вибір".

Українська правда