В СБУ кажуть, що Сівкович плете нісенітниці

В СБУ спростовують інформацію, розповсюджену народним депутатом від Партії регіонів Володимиром СІВКОВИЧЕМ про те, що начебто Секретаріат Президента чинить тиск на спецслужбу з метою арешту першого віце-прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА за відмову фінансувати виборчу кампанію.

Як зазначили УНІАН у прес-службі СБУ, висловлювання В.СІВКОВИЧА - “це нісенітниця, ті, хто говорить про це, напевне не знають законів України”.

При цьому у прес-службі СБУ підкреслили, що відомство вже неодноразово заявляло, що у своїй роботі керується виключно діючим законодавством.

Як повідомлялося, сьогодні В.СІВКОВИЧ заявив, що Секретаріат Президента чинить тиск на СБУ з метою арешту першого віце-прем`єр-міністра України, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА за невиконання указу про фінансування дострокових виборів.