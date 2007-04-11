В СБУ кажуть, що Сівкович плете нісенітниці
13:15, 11 квітня 2007Політика
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Та ще й не знає законів
|Володимир СІВКОВИЧ
Як зазначили УНІАН у прес-службі СБУ, висловлювання В.СІВКОВИЧА - “це нісенітниця, ті, хто говорить про це, напевне не знають законів України”.
При цьому у прес-службі СБУ підкреслили, що відомство вже неодноразово заявляло, що у своїй роботі керується виключно діючим законодавством.
Як повідомлялося, сьогодні В.СІВКОВИЧ заявив, що Секретаріат Президента чинить тиск на СБУ з метою арешту першого віце-прем`єр-міністра України, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА за невиконання указу про фінансування дострокових виборів.
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