Ющенко дав охорону суддям КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив взяти під охорону суддів Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

Він зауважив, що, зважаючи на вчорашню заяву суддів Конституційного Суду та за клопотанням Управління державної охорони, Президент підписав розпорядження про охорону суддів Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів Конституційного Суду заявили, що відмовляються брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них із боку окремих політичних сил.

Як наголошується в заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, «певні політичні сили через своїх представників публічно чинять грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».

У той же день Служба безпеки України пообіцяла надати охорону цим суддям.