Мороз зустрінеться з прем`єр-міністром Литви
14:59, 11 квітня 2007Політика
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Завтра, 12 квітня, о 18.00 відбудеться зустріч голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА з прем`єр-міністром Литовської Республіки Гедімінасом КІРКІЛАСОМ (вул. Грушевського, 5, третій поверх, зала нарад).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні, 11 квітня, з 14.00 до 16.00 за тел. 255-30-74.
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