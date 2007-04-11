Пинзеник підписав угоду з Тимошенко

Партія “Реформи і Порядок” увійшла до виборчого Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, таке рішення ухвалили делегати першого етапу ХІІІ-го позачергового з’їзду партії «Реформи і Порядок». Делегати ухвалили рішення про утворення разом із Всеукраїнським об’єднанням «Батьківщина» та Українською соціал-демократичною партією виборчого Блоку Юлії Тимошенко для участі у дострокових парламентських виборах.

Після цього голова ПРП Віктор ПИНЗЕНИК підписав з лідерами «Батьківщини» та УСДП – Юлією ТИМОШЕНКО і Євгеном КОРНІЙЧУКОМ – відповідну угоду і вона була ратифікована з’їздом.

Від партії «Реформи і Порядок» було обрано 30 делегатів на міжпартійний з’їзд БЮТ.

Крім того, був затверджений список кандидатів у народні депутати України, які пропонуються для включення до виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко за квотою ПРП.