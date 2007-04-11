Турчинов закликає вийти на майдани

Один з лідерів БЮТ, народний депутат України Олександр ТУРЧИНОВ закликає українців вийти на майдани та вимагати перевиборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав, виступаючи на мітингу опозиції на Європейській площі в Києві.

“Раду Геть! Геть зрадників! Геть злочинців! Геть пахана!”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він переконаний, що Президент виконав свої конституційні обов’язки, коли підписав указ про дострокове припинення повноважень ВР 5 скликання.

На його переконання, не зважаючи на те, що прихильники більшості “захопили” Майдан Незалежності, найближчим часом весь Київ та Україна перетвориться на “Майдан”.

“Прийшов час діяти. Ми достатньо чекали. Ми дали їм час діяти в межах Конституції і законів – наш терпець урвався”, - наголосив він.

О.ТУРЧИНОВ також заявив, що представники більшості пропонують суддям Конституційного Суду до 30 млн. дол. за відповідне рішення, але є судді, які не продаються.

Він також зауважив, що в акція більшості, беруть участь люди, “які вирішили заробити грошей”.

Крім того він звинуватив міністра освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА в тому, що він направив студентів на акції коаліції.

На його переконання, парламентська більшість саботує виконання указу про розпуск ВР та “формує закони для антиконституційного заколоту”. В той же, час силові структури, замість того, щоб заарештувати заколотників, їх охороняють.

“Своє слово має сказати український народ, який вийде на Майдан і скаже “Геть зРаду”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.