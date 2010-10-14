Колесніченко: екс-послу США відмовив здоровий глузд
"Це вже другий його критичний виступ"
"Дипломатії властиві узагальнення. Дипломату, тим більше такому досвідченому, як Стівен Пайфер, притаманно камуфлювати особисті думки під те, що на Заході називають „common sense” – здоровий глузд. Але в своїх оцінках останніх конституційних змін в Україні колишньому послу США в Києві почуття здорового глузду чомусь відмовило",- заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО в коментарі, переданому УНІАН.
Далі в коментарі зазначається таке:
"Говорячи від імені Європи та всього Заходу він взявся вихваляти політичну реформу грудня 2004 року, називати передбачений нею розподіл влад „збалансованим”, вступаючи цим у пряму суперечку з прямо протилежними професійними висновками Венеційської комісії і оцінками численних політиків та правознавців з ЄС та США.
Саме дисбаланс у розподілі повноважень між президентом, урядом та парламентом призвів до колапсу державного механізму управління в останні п’ять років.
Так звана „конституційна реформа” 2004 року виявилася несумісною з конкурентною демократію. Вона могла б ще хоч якось працювати лише за умови повної монополізації влади однією політичною силою.
Навряд чи Стівен Пайфер хотів би такого розвитку подій в Україні. Натомість в тій моделі, яка закладена в Конституцію 1996 року, є місце і для ефективної роботи влади, і для повноцінної діяльності опозиції, і, головне, для відповідальності перед суспільством тих, хто наділений владними повноваженнями.
Важко повірити, що один з кращих на Заході знавців української тематики всього цього не розуміє. Вочевидь, його оцінки рішення Конституційного Суду, оприлюдненого 1 жовтня ц.р., в реальності мають під собою виключно політичний ґрунт.
І оскільки це вже другий критичний виступ пана Пайфера за останні два тижні в орієнтованих на українську аудиторію ЗМІ, можна лише сподіватися, що досвідчений дипломат не став учасником кампанії з дискредитації керівництва України на Заході, що її всіма силами намагається проводити команда Юлії Тимошенко".