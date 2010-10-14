Колесніченко: екс-послу США відмовив здоровий глузд

"Дипломатії властиві узагальнення. Дипломату, тим більше такому досвідченому, як Стівен Пайфер, притаманно камуфлювати особисті думки під те, що на Заході називають „common sense” – здоровий глузд. Але в своїх оцінках останніх конституційних змін в Україні колишньому послу США в Києві почуття здорового глузду чомусь відмовило",- заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО в коментарі, переданому УНІАН.

Далі в коментарі зазначається таке:

"Говорячи від імені Європи та всього Заходу він взявся вихваляти політичну реформу грудня 2004 року, називати передбачений нею розподіл влад „збалансованим”, вступаючи цим у пряму суперечку з прямо протилежними професійними висновками Венеційської комісії і оцінками численних політиків та правознавців з ЄС та США.

Саме дисбаланс у розподілі повноважень між президентом, урядом та парламентом призвів до колапсу державного механізму управління в останні п’ять років.

Так звана „конституційна реформа” 2004 року виявилася несумісною з конкурентною демократію. Вона могла б ще хоч якось працювати лише за умови повної монополізації влади однією політичною силою.

Навряд чи Стівен Пайфер хотів би такого розвитку подій в Україні. Натомість в тій моделі, яка закладена в Конституцію 1996 року, є місце і для ефективної роботи влади, і для повноцінної діяльності опозиції, і, головне, для відповідальності перед суспільством тих, хто наділений владними повноваженнями.

Важко повірити, що один з кращих на Заході знавців української тематики всього цього не розуміє. Вочевидь, його оцінки рішення Конституційного Суду, оприлюдненого 1 жовтня ц.р., в реальності мають під собою виключно політичний ґрунт.

І оскільки це вже другий критичний виступ пана Пайфера за останні два тижні в орієнтованих на українську аудиторію ЗМІ, можна лише сподіватися, що досвідчений дипломат не став учасником кампанії з дискредитації керівництва України на Заході, що її всіма силами намагається проводити команда Юлії Тимошенко".