Президент звільнив Геннадія Москаля з СБУ
20:48, 11 квітня 2007Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Геннадія МОСКАЛЯ заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади заступника голови Служби безпеки України.
Відповідні укази глави держави оприлюднені на його офіційному сайті.
Довідка УНІАН. Г.МОСКАЛЯ було призначено заступником голови СБУ у січні 2007 року.
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