Президент звільнив Геннадія Москаля з СБУ

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Геннадія МОСКАЛЯ заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади заступника голови Служби безпеки України. Відповідні укази глави держави оприлюднені на його офіційному сайті. Довідка УНІАН. Г.МОСКАЛЯ було призначено заступником голови СБУ у січні 2007 року.

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