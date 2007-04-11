Президент звільнив Геннадія Москаля з СБУ

20:48, 11 квітня 2007
Політика
1604

Є багато іншої роботи

Геннадій МОСКАЛЬПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Геннадія МОСКАЛЯ заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади заступника голови Служби безпеки України.

Відповідні укази глави держави оприлюднені на його офіційному сайті.

Довідка УНІАН. Г.МОСКАЛЯ було призначено заступником голови СБУ у січні 2007 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter