Wall Street Journal: корумповані чиновники знімали вершки з держкоштів?

До судів США та Великої Британії надійшли позови проти компаній, за допомогою яких високопосадовці уряду Тимошенко збагачувалися шляхом посередництва при державних закупівлях. Про це пише The Wall Street Journal, одне з багатьох світових видань, якими розійшлися результати незалежного аудиту діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко.

Одне з найбільш впливових західних видань у власному матеріалі на цю тему зазначає, що звіт аудиторів звинувачує Тимошенко у використанні бюджетних коштів на свою передвиборчу кампанію, нецільове використання бюджетних коштів для покриття недостачі у пенсійному фонді та нецільову витрату коштів стабілізаційного фонду.

Також у публікації підкреслено, що ключовий радник Тимошенко, її колишній віце-прем’єр Григорій Немиря за суттю висунутих звинувачень розмовляти відмовився, обмежившись тим, що назвав результати незалежного міжнародного аудиту «елементом брехливої кампанії».

Самі міжнародні експерти з фірм Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Trout Cacheris и Kroll Inc на проведеній у Києві пресс-конференції неодноразово підкреслювали що результати аудиту містять широку доказову базу, є абсолютно об’єктивними та не мають жодного стосунку до політики.