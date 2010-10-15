Wall Street Journal: корумповані чиновники знімали вершки з держкоштів?
Аудит набув широкого розголосу
До судів США та Великої Британії надійшли позови проти компаній, за допомогою яких високопосадовці уряду Тимошенко збагачувалися шляхом посередництва при державних закупівлях. Про це пише The Wall Street Journal, одне з багатьох світових видань, якими розійшлися результати незалежного аудиту діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко.
Одне з найбільш впливових західних видань у власному матеріалі на цю тему зазначає, що звіт аудиторів звинувачує Тимошенко у використанні бюджетних коштів на свою передвиборчу кампанію, нецільове використання бюджетних коштів для покриття недостачі у пенсійному фонді та нецільову витрату коштів стабілізаційного фонду.
Також у публікації підкреслено, що ключовий радник Тимошенко, її колишній віце-прем’єр Григорій Немиря за суттю висунутих звинувачень розмовляти відмовився, обмежившись тим, що назвав результати незалежного міжнародного аудиту «елементом брехливої кампанії».
Самі міжнародні експерти з фірм Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Trout Cacheris и Kroll Inc на проведеній у Києві пресс-конференції неодноразово підкреслювали що результати аудиту містять широку доказову базу, є абсолютно об’єктивними та не мають жодного стосунку до політики.