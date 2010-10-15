У Тимошенко нагадали Януковичу, що про нього писала світова преса

У всеукраїнському об’єднанні "Батьківщина" вважають, що Партія регіонів завдає шкоди міжнародному іміджу України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби заступника голови партії "Батьківщина", екс-віце-прем‘єр-міністра України Григорія НЕМИРІ з приводу заяви депутата-“регіонала” Михайла ЧЕЧЕТОВА щодо спроб лідера ВО “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРІ "обдурити" західних політиків.

"Після приходу до влади ЯНУКОВИЧА такі відомі західні видання, як Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Presse, FT Deutschland, Associated Press, Reuters, Washington Post, Times, Guardian, Foreign Affairs та багато інших опублікували статі, які містять критику чинної влади України. На думку пана ЧЕЧЕТОВА – це "замовні статі", - йдеться у коментарі.

У прес-службі також зазначили, що, звинувачуючи опозицію в намаганні "обдурити Захід", М.ЧЕЧЕТОВ фактично поставив під сумнів авторитет і репутацію провідних західних політиків, натякаючи на їх заангажованість через те, що вони дозволяють собі висловлювати стурбованість з приводу внутрішньополітичної ситуації в Україні, а саме - щодо порушення принципу верховенства права, відродження цензури, згортання свободи преси, маніпулювання судовою системою для переслідування політичних опонентів, намагання влади фальсифікувати місцеві вибори та позбавити найбільшу опозиційну партію України "Батьківщина" права брати участь в них.

"Пан ЧЕЧЕТОВ має на увазі канцлера Німеччина Ангелу МЕРКЕЛЬ, Державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН, Президента Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА, Президента Європейської народної партії Вільфріда МАРТЕНСА та інших? Не сподобалися пану ЧЕЧЕТОВУ і висновки Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо України, Резолюція ПАРЄ, Резолюція Європейської народної партії, висновки "Репортерів без кордонів", заяви Європейського Союзу в рамках ОБСЄ, оцінки "Трансперенсі Інтернешнл" та інших поважних міжнародних організацій і "зарубіжних політичних сил з критикою влади", - йдеться у коментарі.

У прес-службі Г.НЕМИРІ також звернули також увагу на те, що в один день із заявою М.ЧЕЧЕТОВА Віце-президент США Дж. БАЙДЕН зателефонував Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, щоб нагадати про демократію і підкреслити важливість вільних і справедливих виборів та свободи преси. "Невже пан ЧЕЧЕТОВ вважає, що і цей дзвінок "замовила" опозиція? Чому Партія регіонів в особі пана ЧЕЧЕТОВА намагається дискредитувати найвпливовіших західних політиків та найвідоміші мас-медіа світу, завдаючи цим шкоди іміджу України?", - сказано у коментарі прес-служби.

"Зрозуміло, що Партії регіонів ближче позиція заступника президента НТКУ Валіда АРФУША, який вважає, що Перший національний телевізійний канал має висвітлювати діяльність влади лише у позитивному ключі і "обов’язково має бути провладним", і що його робота "передусім – не критикувати владу". Маленька проблема є в тому, що такі "поняття" про свободу преси не відповідають стандартам журналістики демократичного світу", - підкреслюється в коментарі.

У прес-службі Г.НЕМИРІ впевнені, що Партія регіонів, яка позиціонує себе як захисник європейських прагнень України, та заявляє, що намагається поліпшити відносини України зі світом, "не може не розуміти, якої шкоди такі безвідповідальні заяви завдають нашій державі".

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів М.ЧЕЧЕТОВ заявив, що БЮТ на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО в паніці від аудиту уряду Ю.ТИМОШЕНКО, який завершує авторитетна юридична фірма Trout Cacheris.

За словами М.ЧЕЧЕТА, Ю.ТИМОШЕНКО поставила перед Г.НЕМИРЕЮ завдання: "кинути всі гроші БЮТ, ті, що залишилися, на дискредитацію дій влади і результатів аудиту за кордоном".

"У штабі БЮТ на Турівській давно ремствують: річ у тім, що Захід, який Ю.ТИМОШЕНКО з Г.НЕМИРЕЮ намагаються обдурити, їм не вірить. Безглуздо думати, що західний істеблішмент, набагато досвідченіший у політиці, "купиться" на такий дешевий обман!", – заявив "регіонал".