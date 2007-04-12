Янукович чекає відповіді Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує сьогодні одержати відповідь від Президента України Віктора ЮЩЕНКА на звернення уряду з проханням призупинити дію указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні під час зустрічі з віце-прем`єром Державної ради Китайської Народної Республіки ХУЕЙ Лян’юєм.

«Вчора ми ухвалили рішення і звернулися до Президента, щоб він призупинив дію указу до винесення вердикту Конституційним Судом. Ми вважаємо, що це єдиний шлях на даному етапі, і ми чекатимемо відповіді сьогодні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що єдиним способом вирішення політичного конфлікту є правовий шлях. «Тому ми чекаємо рішення Конституційного Суду, і як тільки він винесе вердикт, будуть розставлені всі крапки над «і». Перемога права і Конституції – це буде перемога і Президента, і уряду, і парламенту, і українського народу», - додав він.

Разом з тим В.ЯНУКОВІЧ сказав, що сприймає нинішню ситуацію в Україні як чергове політичне випробування. «Це випробування прийшло для політиків і українського народу. Я думаю, що ми гідно його витримаємо», - підкреслив керівник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що зустрічався з прем`єр-міністром і сформулював план дій, який складається з 15-ти пунктів і покликаний врегулювати ситуацію.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вони з В.ЯНУКОВИЧЕМ домовилися не оприлюднювати цей план, поки на робочому рівні сторони не обміняються позиціями.

За інформацією Президента, після цієї розмови В.ЯНУКОВИЧ збирав свою політраду і вони обговорювали ці пропозиції.

В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на мітингу на Майдані Незалежності 11 квітня перед своїми прихильниками, заявив, що правляча коаліція і уряд підготували свій пакет пропозицій для врегулювання політичної кризи.