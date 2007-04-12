Ющенко хоче зробити щеплення владі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий обговорювати питання термінів проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це він сказав в інтерв`ю Радіо "Свобода" та німецькій газеті Die Welt.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що не відмовиться від своєї позиції щодо необхідності проведення дострокових виборів. За його словами, суть полягає в тому, що тема дострокових виборів не є під ревізією. “Дострокові вибори потрібні країні. Це моя категорична позиція”, - заявив Президент.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зауважив, що предметом компромісу може бути питання перенесення терміну. “Це той компроміс, який я готовий започаткувати в цьому процесі, бо добре розумію, що ті питання, які потрібно врегулювати, навіть технологічні питання, які треба врегулювати до моменту проведення виборів, потребують певної підготовчої роботи, певних змін, в тому числі, до речі, в законодавстві”, - сказав глава держави.

Він також висловився за необхідність відновлення переговорного процесу. На думку В.ЮЩЕНКА, треба знайти такі відповіді, “які одночасно давали б нам уроки, робили нам щеплення, перш за все владі, перш за все політичним силам, з недопущення такого глибинного проникнення корупції в систему влади, в тому числі парламентської влади”.

Президент запевнив журналістів, що вибори відбудуться на всій території України. “Не треба там малювати страшні обставини, коли половина країни буде брати участь у голосуванні, інша не буде. У виборах буде брати участь і голосувати вся країна. Безумовно”, - заявив В.ЮЩЕНКО, додавши, що для того, щоб прийти до такого варіанту, саме і налаштовані були його ініціативи з врегулювання цього питання.

За словами Президента, він просив їх поки що не оголошувати “тільки з одних міркувань: хай вони вивчаться стороною”. “Якщо вони в своїй основі можуть бути тією базою, яка дає відповідь на ключові диспозиції однієї і другої сторони, я, звичайно, їх оприлюдню, і громадськість отримає набагато більше сигналів, відповідей відносно того, як ми будемо поступати в плані врегулювання”, - заявив В.ЮЩЕНКО.