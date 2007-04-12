Партія «Батьківщина», що є основою Блоку Юлії Тимошенко, вже склала свій список кандидатів в народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради. Про це «Делу» повідомив член парламентської фракції БЮТ Олег Ляшко після закінчення закритого з`їзду партії.

За його словами, на даний момент список сформований в алфавітному порядку, а конкретні місця будуть розподілені на з`їзді членів Блоку Юлії Тимошенко, до якого, відповідно до підписаної угоди, увійшли також Партія «Реформи і порядок» і Українська соціал-демократична партія (УСДП). Кожна з цих двох партій одержить по 50 місць в загальному списку БЮТ.

За словами народного депутата Олега Ляшка, в списку БЮТ точно не знайдеться місця Олександрові Ковтуненку (пройшов до парламенту V скликання за списком блоку під №116), Володимиру Ткаченку (№90), Сергію Поліщуку (№117), Василю Хмельницькому (№60), Олегу Надоші (№103), Володимиру Зубику (№64), Михайлу Зубцю (№59) і Михайлу Гладію (№85).

Серед нових осіб в оновленому списку можна буде побачити Віктора Пинзеника, Володимира Бондаренко, Ігоря Гриніва, Володимира Філенка (від ПРП). Також місце в списку БЮТ, найімовірніше, одержать колишні «рухівці», народні депутати з фракції «Наша Україна» Михайло Поживанов і Степан Давимука.

«Список БЮТ оновиться на 20% і в основному за рахунок наших союзників з ПРП і УСДП», — розповів виданню народний депутат Олег Білорус. Що стосується таких спірних кандидатур, як депутати-бізнесмени Костянтин Жеваго або Таріел Васадзе (обидва депутати кілька разів порушували фракційну дисципліну, зокрема, при голосуванні за бюджет на 2007 рік), то вони також одержать місця в списку, упевнений «бютівець» Михайло Волинець. Ще один бізнесмен з БЮТ Євгенії Сигал заявив, що для нього не має значення номер, під яким він піде в списку БЮТ на вибори в Раду. «Я знаю чітко, що те місце, яке я матиму в списку, буде прохідним, і це найголовніше», — відзначив Сігал.