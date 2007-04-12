Мороз пропонує Ющенку три варіанти

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає за доцільне проведення одночасних виборів Президента і парламенту у разі, якщо Конституційний суд прийме рішення про конституційність указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив на засіданні ВРУ.

Коментуючи нинішню політичну ситуацію, яку він назвав «нелогічною», О.МОРОЗ зазначив, що є три варіанти виходу із неї. За його словами, якщо КС, «керуючись логікою Конституції і буквою Конституції», визнає неконституційним указ Президента щодо дострокового припинення повноважень ВР, то необхідно повернутися до переговорного процесу і шукати компроміс. У такій ситуації, на думку О.МОРОЗА, треба визнати, що «Президент припустився некоректності чи помилку зробив, але він теж обраний – нехай собі працює на користь людям», і є ВР, тому необхідно шукати компроміси. При цьому він зазначив, що для того, щоб не було тертя між гілками влади, потрібно удосконалити законодавство України.

Водночас, за словами О.МОРОЗА, у випадку, якщо КС прийме «м’яко кажучи, нелогічне рішення», то тоді необхідно йти на вибори. При цьому він зазначив, що в історії України вже було рішення, коли суд не зміг порахувати правильно терміни перебування Л.КУЧМИ на посаді Президента України. О.МОРОЗ вважає, що в такій ситуації треба йти на вибори, але питання в тому, коли вони мають бути проведені.

Третій варіант, на думку О.МОРОЗА, полягає в тому, щоб «зняти протиріччя в суспільстві» з тим, щоб в подальшому «не було перетягування канату і не було потім дискусій, хто головніший». Він вважає, що треба проводити вибори «в час, який дає можливість відкоригувати закон про вибори».

При цьому він наголосив, що в такій ситуації «вибори треба проводити одночасно і парламентські, і президентські».