Тимошенко - владі: не дочекаєтеся

Лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на партійному з`їзді, що відбудеться завтра, 17 жовтня, планується ухвалити зміни до статуту, які модернізують партію.

Про це вона заявила під час ефіру "Великої політики" на "Інтері".

"На з`їзді 17 жовтня ми будемо приймати досить важливі для нас зміни до статуту - модернізацію партії, де передбачені праймеріз, де передбачена внутрішня демократизація партії, де передбачена дуже чітка оцінка того, що зробив кожен член партії для того, щоб він мав можливість підніматися по партійній вертикалі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що стане першим лідером партій, який абсолютно спокійно піде на будь-який праймеріз. "Я буду робити все для того, щоб в партії підростала та зміна, яка може взяти прапор в руку та нести його далі", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що її політична сила проводитиме праймеріз на кожні наступні вибори. "Праймеріз – це якраз і є визначення лідера партії. І повірте мені, що мені буде іти на ці праймерізи приємно і радісно. І здійснення мрії сьогоднішньої влади, щоб я кудись поділася, не дочекаються. Я думаю, що ми ще поборемося і покажемо результат", - додала вона.