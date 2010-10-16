Азаров обіцяє киянам три нові станції метро ще до кінця року

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє до кінця 2010 року ввести в експлуатацію в Києві розв`язку на Московській площі, Жулянський шляхопровід і три станції метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні під час свого виступу на церемонії відкриття руху швидкісного трамвая в Києві.

«Через декілька тижнів ми вже відкриємо прямий рух (на розв`язці на Московській площі – УНІАН). А до кінця року московська розв`язка почне працювати», - сказав він.

При цьому він відзначив, що згідно з планами реконструкції, розв`язка мала бути завершена ще в 2008 році.

«І так щороку ми нарощуватимемо, нарощуватимемо і нарощуватимемо, і підемо вперед. Потрібна віра у свої сили, стабільність і все у нас буде добре», - наголосив М.АЗАРОВ.