Тимошенко: нам потрібно мати більше 300 голосів у парламенті

Лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після наступних чергових парламентських виборів її політична сила має докласти зусиль для формування у Верховній Раді демократичної більшості в 300 голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час Х з’їзду партії.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це дасть можливість прийняти нову Конституцію та закони для реального реформування України.

«Нам потрібно мати більш ніж 300 голосів для того, щоб достроково припинити повноваження нинішнього Президента, який в ніщо ставить Україну», - сказала вона.

Лідер партії «Батьківщина» також додала, що саме ця більшість має стати серйозною перешкодою для «антиукраїнського бульдозера» в обличчі нинішньої влади.