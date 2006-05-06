Україна вимушена переглянути вартість базування ЧФ РФ в Криму

Через ініціативу Росії перейти на ринкові відносини Україна вимушена переглянути вартість базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив т.в.о. міністра оборони України Леонід ПОЛЯКОВ.

«Якщо раніше ми робили певні поступки один одному стосовно фінансово-економічних питань, базуючись на відносинах дружби, то після того, як російська сторона почала ініціювати перехід на ринкові відносини, ми просто вимушені перейти до адекватних дій, у тому числі це може стосуватися

Чорноморського флоту», - сказав Л.ПОЛЯКОВ.

За його словами, зараз відбувається уточнення договору про умови базування ЧФ РФ. На його переконання, має бути чітко визначено, «хто, за що і скільки має платити».

На думку Л.ПОЛЯКОВА, російська сторона помилково вважає, що усі питання тимчасового базування флоту вирішено. «На нашу думку, залишилось недопустимо багато невизначеностей, які створюють непотрібну напруженість, умови для зловживань», - сказав Л.ПОЛЯКОВ.

Водночас він наголосив, що Україна дотримуватиметься угоди про тимчасове

базування ЧФ РФ в Криму до 2017 року.