Данилишина схопили, заманивши в українське посольство в Празі

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, якого затримали у Празі за запитом української влади, ще не вирішив, чи просити в Чехії політичний притулок. Про це повідомив Радіо Свобода адвокат затриманого Степан Українець.

Він запевнив, що Данилишин, якого в Україні звинувачують у завданні збитків державі на суму майже 14 мільйонів гривень, не порушував закону.

Адвокат екс-міністра повідомив, що Данилишин добровільно погодився на зустріч з представниками української прокуратури у приміщенні українського посольства в Чехії, яка відбулася в понеділок.

За словами адвоката, українські слідчі примусово вивели Данилишина з посольства і відразу за воротами передали його представникам кримінальної поліції Чехії.

При цьому адвокат від імені свого підзахисного спростував заяву Юлії Тимошенко про те, що політична сила, яку представляє екс-прем’єр, «його ховала».

Богдан Данилишин нині перебуває в попередньому ув’язненні в Празі, чекаючи на рішення чеського суду щодо його екстрадиції до України.

Його затримали в Чехії в понеділок увечері на підставі міжнародного ордеру на арешт, виданого Україною.