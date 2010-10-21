Тимошенко: після виборів влада введе продовольчі картки

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що запровадження обіцяних владою соціальних карток має псевдосоціальний характер і негативно вплине на соціальну політику держави.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії "Батьківщина" сказала в Чернігові.

"Можу сказати, ще одразу після виборів вже готовий проект введення продуктових карток. Вам будуть це пояснювати як соціальні картки, які малозабезпеченим дадуть якусь дотацію. Насправді міністр аграрної політики уряду ЯНУКОВИЧА вже оголосив, що після виборів такі продовольчі картки будуть введені. Вони їх називають соціальними картками", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" назвала таку ініціативу уряду "ноу-хау від влади, які насправді взагалі у свідомості людей іноді не вміщуються".

"Насправді це буде, я вважаю, просто гуманітарна біда в нашій державі, так, як я це відчуваю. Якщо ми в третьому тисячолітті починаємо повертатися до продовольчих карток, тут вже просто крапку треба ставити", - заявила лідер партії "Батьківщина".